Подведены итоги викторины о любимом Чебурашке

Милый зверек Чебурашка — любимец детей и взрослых уже почти 60 лет. Его доброта и невероятная человечность до сих пор покоряют людей по всему миру. Еще с советских времен известно, что Чебурашка — это не только мультгерой, но и название вкусного лимонада. Так вот, теперь его выпускают «Бочкари» по лицензионному соглашению с компанией «Yellow, Black and White». «Бочкари» предложили поучаствовать в викторине и ответить на вопросы о любимом Чебурашке.

Чебурашка — это не только мультгерой, но и название вкусного лимонада компании «Бочкари».

На вопросы можно было ответить с 19 по 28 декабря. Сегодня мы подвели итоги и из 52 человек, правильно ответивших на все вопросы, рандомно выбрали трёх победителей:

Константин (тел. *3689);

Ангелина Воскресенская, (тел. *5297);

Дмитрий (тел. *2188).

Поздравляем победителей! Всем победившим мы вручим по упаковке лимонада «Чебурашка».

Призы предоставлены ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».

Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.