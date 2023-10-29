Подсчитано, сколько россияне совершают в год поездок на самокатах

Речь идет о коротких поездках — на расстояние до 8 км.
Самокаты в последние годы стали полноценным городским транспортом «последней мили». Горожане все чаще выбирают их в качестве дополнения к привычному транспорту.
Согласно данным Яндекс Go, среднее время поездки на самокате этим летом составило 15 минут, пишет Lenta.ru.
Ранее стало известно, когда с улиц городов уберут электросамокаты. Самокаты будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет ниже 0 градусов. При ночных заморозках и утренней гололедице прокатчики сделают паузы.