Подростка похитил Тесак в тотал-блэк образе и избил его палками

В Хабаровском крае аноним в маске похитил подростка, издевался над ним и требовал передать его отцу про долг в 5 млн рублей.

По словам девятиклассника, неизвестный мужчина в маске в виде черепа с линзами бил девятиклассника, связанного на стуле, электрошокером и палкой. Все это продолжалось около четырех часов.

Потом мальчику завязали глаза и высадили в центре села Некрасовка, передает SHOT.

Полицейские не поверили в триллер с похищением и назначили ему медицинскую экспертизу на употребление наркотиков и психотропов.

Однако вна всякий случай возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".

Ранее алтайский похититель держал девочку в подвале и прятался в лесах.