12 июня
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Жизнь

Поднятие флага, фестиваль баскетбола и мир дикой природы. Как в Барнауле началось празднование Дня России

Празднование Дня России в Барнауле началось с 9 часов утра 12 июня. Какие мероприятия уже успели пройти в краевой столице, рассказали в мэрии города.

Поднятие флага РФ
Поднятие флага РФ
Фото Михаила Полубедова

Праздничную программу открыла торжественная церемония поднятия флага РФ в Нагорном парке. Здесь же, у стелы «Город трудовой доблести», вручили паспорта юным барнаульцам, достигших возраста 14 лет.

После церемонии в 10:00 на площади Сахарова стартовали спортивные состязания. Барнаульцы наблюдали и сами участвовали в городском фестивале баскетбола, соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту и многим другим.

В том числе прошли соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивные соревнования
Спортивные соревнования
Мэрия Барнаула
Спортивные соревнования
Спортивные соревнования
Мэрия Барнаула
Спортивные соревнования
Спортивные соревнования
Мэрия Барнаула

В 11:00 на пешеходной улице Мало-Тобольской открылась фотовыставка «Моя родина — Россия!». На выставке представлены уникальные пейзажи и мир дикой природы Курил, Камчатки, Таймыра, которые запечатлел фотограф Евгений Борисов во время экспедиций.

В 15.00 на главной сценической площадке на площади Сахарова выступят барнаульские творческие ансамбли, а также покажут номера хореографический коллектив «Каблучок» из Донецкой Народной Республики и вокалисты из ЛНР.

В 18:30 начнется молодежная концертная программа с участием студенческих творческих коллективов «Мы будущее России». А в 22:30 прогремит праздничный салют.

Подробнее о программе - в материале altapress.ru.

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