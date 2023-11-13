Подключайтесь: еще в 11 алтайских селах появился скоростной интернет «Ростелекома»

«Ростелеком» приступил к подключению жителей 11 населенных пунктов Алтайского края к услугам на базе современной оптической сети, которую федеральный оператор построил в сентябре и октябре. Доступ к скоростному интернету, цифровому ТВ и домашнему видеонаблюдению получили 3 680 домохозяйств региона.

Наибольший охват новой сетью достигнут в селах Камышенка Петропавловского района (670 домов) и Зеленый Дол Калманского района (550 домов). Чуть меньше — по 300 с лишним домохозяйств — в Тулате и Маралихе Чарышского района, а также в Калистратихе и поселке Алтай Калманского района. Скоростные линии связи также построены в четырех населенных пунктах Алейского района: Большепонюшове, Безголосово, Вавилоне и Кабаково.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

Последние 2–3 года объемы строительства волоконно-оптических линий связи очень большие. Мы достраиваем сеть в райцентрах и больших сёлах, а в малых — переводим действующих абонентов с медных линий на оптические, охватывая всю территорию сразу. С начала года оптика построена в 83 населенных пунктах Алтайского края.

В конце октября «Ростелеком» завершил строительство сети в поселке Майский Романовского района, селах Плотава Алейского и Новоильинка Хабаровского районов. Попробовать высокую скорость передачи данных и цифровые сервисы смогут еще более 800 сельских жителей.