Подготовьтесь заранее. Боевые поздравления на День ВДВ-2023 в прозе, стихах и смс

За честь, за доблесть, за отвагу.

За вас, бойцы! За ВДВ!

Вы смело приняли присягу,

Чтоб победить в любой борьбе.



Пускай вас горе не коснется,

Пускай балует вас судьба.

Пускай всегда вам светит солнце,

Звучат лишь теплые слова.



Береты ваши цвета неба,

В глазах не меркнет яркий свет.

Пусть в раз решатся все проблемы.

Здоровья вам на сотни лет!

Вот уж август на дворе,

Наступил День ВДВ.

Голубой берет возьми,

Тост с друзьями подними.



Поздравленья принимай,

Праздник славно отмечай.

Пусть всегда будут с тобой

Дружба, верность и любовь.



Пусть здоровье будет крепким,

А успех не будет редким.

Чтоб запал твой не угас,

Помни: «Кто же, кроме нас?».