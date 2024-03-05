Под видом инопланетян человечество встретит бесов. Чего опасаться

Накануне епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) провел молебен о даровании победы в спецоперации. А после произнес проповедь.

В ней, в частности, епископ заговорил о бесах.

Епископ уверен — человечество готовят к появлению бесов, которые способны вселяться в людей. Для явления бесов в мир собираются использовать искусственный интеллект. И когда в робота вселится бес, все изменится.

Бесов человечеству, по мнению Питирима, представят в виде инопланетян. Священник отмечает — бесы боятся молитвы и православную церковь. Поэтому она является одной из главных целей для разрушения, пишет 7info.ru.

Ранее НЛО засекли украинские военные над зоной боевых действий. Неопознанный летающий объект был в форме диска.

Между тем инопланетяне увернулись от всех разведок мира и тайно прилетели на Землю. Сейчас остаются здесь. Об этом заявил профессор Гарри Нолан. Причем самые точные супертелескопы их не смогли засечь.

Сотрудники ЦРУ привлекали этого эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО". Причем разведчики уверены — пришельцы поселились на Земле. Но обратить внимание на них могут не все.

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