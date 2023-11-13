Под стать Дракону. Что надеть на празднование Нового 2024 года

Дракон — яркое мифическое животное, которое, согласно поверьям, приносит в дом удачу и успех, если правильно его задобрить. Во что одеться, чтобы угодить символу предстоящего года, расскажет altapress.ru .

Ограничений в выборе предмета одежды нет: женщинам можно выбрать как платье или юбку, так и брючный костюм.

Мужчины могут сделать выбор в пользу классического костюма, либо светлых брюк, джемпера и шелковой рубашки.

Новогодний образ, нужно подобрать в ярких, как и сам "хозяин" года, цветах:

Зеленый

Платье с закрытым верхом — высокая укладка. опубликовано на yapokupayu.ru

Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, а значит этот цвет точно придется ему по вкусу. Чем ярче оттенок — тем лучше. Можно также присмотреться к блестящим платьям, главное не слиться с новогодней елкой.

Золотой

Платье на одно плечо — голливудские волны. опубликовано на yapokupayu.ru

Дракон очень любит все то, что ассоциируется с достатком. В этот раз можно смело выбирать яркое желтое золото, чтобы точно привлечь богатство в 2024 году. Подобные аутфиты не требуют других акцентов, поэтому сбалансировать лук можно темным однотонным пиджаком или нюдовыми лодочками.

Красный

Платье. Девушки. Новый год Pinterest.com

Красный цвет стал трендом осенне-зимнего сезона 2023 года. Он символизирует огонь, движение и саму жизнь, а дракон в культуре — существо горячее и жизнеутверждающее.

Серебристый

Платье. Девушки. Новый год Pinterest.com

Этот цвет символизирует обновления в жизни и помощь в новых начинаниях. Такие наряды хорошо сочетаются с практичной бежевой и белой обувью.

Желтый

Платье. Девушки. Новый год Pinterest.com

Как и другие яркие цвета, желтый Дракон тоже любит. Этот цвет символизирует здоровье и удачу. Но темно-желтых нарядов, согласно китайским традициям, лучше избегать.