Почти столетняя бабушка обновила три мировых рекорда за день

99-летняя пловчиха Бетти Брюссель побила три мировых рекорда. Об этом сообщает Independet.

Спортсменка за один день побила три рекорда в своей возрастной категории.

Пенсионерка совершила заплыв на 400 м вольным стилем за 12 минут 50,3 секунды. До этого лучшим результатом были 16 минут 36,80 секунды.

После этого была дистанция в 50 м брассом. Брюссель проплыла за 1 минуту 56,22 секунды, и это первый рекорд в данной дисциплине.

Последний заплыв был на 50 метров на спине. Пловчиха почти на пять секунд улучшила прежнее достижение.

Отмечается, что бабушка ходит на плавание два раза в неделю, несмотря на установленный в 74 года кардиостимулятор.

Ранее сообщалось о бабушке, которая пожала руку хамасовцу и пожелала ему мира после освобождения из плена.

Самое важное - в нашем Telegram-канале