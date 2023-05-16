18 мая
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Жизнь

Почти месяц в Барнауле ищут 44-летнюю женщину в зеленом сарафане

В Барнауле почти месяц ищут 44-летнюю женщину в темно-зеленом сарафане. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Без вести пропала 44-летняя Любовь Анатольевна Арсенова.

С 17 апреля ее местонахождение остается неизвестным. Предположительные места поиска - Барнаул и весь Алтайский край.

В день своего исчезновения женщина была одета в темно-зеленый сарафан.

Отличительные приметы: рост 170 см, плотное телосложение и темные волосы.

Пропал человек
Пропал человек
Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по телефону 112.

Ранее двое мужчин пропали с разницей в один день в Алтайском крае.

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