Почти 30 дворов благоустроят в Индустриальном районе в Барнауле

Уже начались работы во дворе дома по ул. 50 лет СССР, 15. Демонтировали старый бордюрный камень и начали устанавливать новый. Также подготавливают территорию к укладке асфальтового покрытия.
Для маленьких жильцов дома оборудуют новый большой детский игровой комплекс. Кроме того смонтируют освещение и установят скамейки и урны.
Работы обещают завершить в ближайшем времени.
"На территории Индустриального района в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году запланировано проведение работ на 28 дворовых территориях", - сообщают в ведомстве.
Ранее в Барнауле приступили ко второму этапу благоустройства парка "Юбилейный".