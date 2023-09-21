Почетное звание заслуженного врача России присвоено алтайскому онкологу

В списке оказались жители Алтайского края. Среди них Наталья Веряскина - заведующая отделением радиотерапии №1 Алтайского краевого онкологического диспансера. Она получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации».



Она закончила Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола. В больнице работает почти 40 лет, а более 30 из них посвятила онкологии. Сейчас она возглавляет отделение радиотерапии № 1 краевого онкологического диспансера.



Наталья Дмитриевна сохраняет женское здоровье. Также она имеет большие знания в лучевой терапии гинекологических онкопатологий.

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