Почему в сети обсуждают, что глава ЧВК Пригожин "оживет" 25 января

В канун 2024 года в сети появился ролик, в котором рассказывается, что бойцы ЧВК в разное время защищали мирных людей в горячих точках планеты. Затем упоминается авиакатастрофа. За кадром — мужской голос, который называет «вагнеровцев» черным ангелом и говорит о том, что кто-то попытался этого ангела остановить, однако сделать это невозможно.
Есть версия, что погиб не Евгений Пригожин, а его двойник. Доверять генетической экспертизе, да еще и при загадочном исчезновении останков, — сложно.
Также ни на одну из видеокамер аэропорта Пригожин в день отлета не попал.
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