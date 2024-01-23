Почему в российских СМИ пишут "Алма-Ата", а не "Алматы"

Из истории
В Конституции Казахстана, изданной в 1993 году, была строка: «Столица Республики Казахстан — город Алматы». Так, с 1993 года в официальном употреблении государственными органами Казахстана город называется Алматы.
В 1995 году Администрация президента РФ опубликовала распоряжение «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц». В нем указано, что город следует именовать Алма-Ата. В соответствии с этим распоряжением в картографических изданиях Росреестра употребляют наименование Алма-Ата.
Сейчас столицей Казахстана является Астана. Ранее ее переименовывали в Нурсултан, но затем вернули название Астана.
Нормы словаря
Согласно сайту "Грамота.ру", Алматы — казахское название города. Русское название, фиксируемое в словарях — Алма-Ата. Также по-русски правильно говорить о городе в женском роде: Алма-Ата расположена.
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