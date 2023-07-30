1 августа
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Жизнь

Почему стоит опасаться грозы в Маринин день. Приметы и традиции 30 июля

В народном календаре 30 июля называют Марининым днем, Мариной лазоревой или Лазарники. Православная церковь почитает память великомученицы Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского. Altapress.ru рассказывает о приметах и традициях этого дня.

Девушка, платье, гроза.
Девушка, платье, гроза.
СС0

Традиции Марина дня

В последние дни июля все чаще начинают идти дожди. Наши предки считали, что грозы 30 июля особенно опасны. Если на них посмотреть, то можно ослепнуть.

В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. В этот день существовала поговорка: «На Марину с Лазарем лазоревый свет в сумерках. Или лазоревый цветок лепестки распустил, или далекие сполохи небо освещают».

30 июля наши предки обязательно ставили на стол блюда из рыбы.

Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Евгений Храпко, vk.com/thunderstorm_altau

Что нельзя делать 30 июля?

  • Нельзя свататься, предлагать руку и сердце, признаваться в любви, планировать или устраивать свадьбу – отношения будут недолгими, произойдет громкий разрыв.
  • Во время грозы не разговаривайте о важных вещах, не обсуждайте дела, финансы, проблемы - все планы и ожидания постигнет полный крах.
  • Не стоит принимать важных решений, начинать что-то новое, делать крупные покупки напрасный труд, цели достигнуть не удастся.
  • Не рекомендуется ходить в лес – за грибами, ягодами, на охоту, рыбалку, так как непогода может застать в дороге.
  • В грозу не оставляйте двери и окна открытыми. Нечисть, которая спасается от кары небесной, может проскочить в дом.
Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Приметы Маринина дня

  • Какая погода 30 июля – такой будет первая половина осени.
  • Яркие зарницы на небе – к пожару.
  • Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.
  • Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться.
  • Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.
  • Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.
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