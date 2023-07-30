Почему стоит опасаться грозы в Маринин день. Приметы и традиции 30 июля

Традиции Марина дня
В последние дни июля все чаще начинают идти дожди. Наши предки считали, что грозы 30 июля особенно опасны. Если на них посмотреть, то можно ослепнуть.
В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. В этот день существовала поговорка: «На Марину с Лазарем лазоревый свет в сумерках. Или лазоревый цветок лепестки распустил, или далекие сполохи небо освещают».
30 июля наши предки обязательно ставили на стол блюда из рыбы.
Что нельзя делать 30 июля?
- Нельзя свататься, предлагать руку и сердце, признаваться в любви, планировать или устраивать свадьбу – отношения будут недолгими, произойдет громкий разрыв.
- Во время грозы не разговаривайте о важных вещах, не обсуждайте дела, финансы, проблемы - все планы и ожидания постигнет полный крах.
- Не стоит принимать важных решений, начинать что-то новое, делать крупные покупки напрасный труд, цели достигнуть не удастся.
- Не рекомендуется ходить в лес – за грибами, ягодами, на охоту, рыбалку, так как непогода может застать в дороге.
- В грозу не оставляйте двери и окна открытыми. Нечисть, которая спасается от кары небесной, может проскочить в дом.
Приметы Маринина дня
- Какая погода 30 июля – такой будет первая половина осени.
- Яркие зарницы на небе – к пожару.
- Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.
- Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться.
- Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.
- Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.