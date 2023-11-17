Почему следует остаться дома в Еремин день - приметы и традиции 17 ноября

На Руси 17 ноября прозвали Ереминым днем. Православная церковь почитает память святых священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Еремея – учеников и последователей апостола Павла.

Традиции Еремина дня

В середине ноября погода становилась все хуже и часто в этот день было ненастно. Потому 17 ноября сидели дома.

Также предки верили, за порогом гуляет нечистая сила, которую нельзя впускать в жилище. Иначе она украдет огонь и застудит дом.

Потому люди и говорили: "Ерема — сиди дома".

Дел в доме хватало. Женщины готовили еду на большую семью, топили печь, убирались. А девушки собирались за рукоделием — пряли или ткали.

Что нельзя делать 17 ноября?

Нельзя ничего выносить из дома — иначе могут сглазить.

Не стоит давать взаймы — можно навлечь несчастье.

Не рекомендуется играть в этот день свадьбы, а также судиться — постигнет неудача.

Нельзя без причины выходить из дома — а то случится беда.

Запрещено открывать окна — нечистая сила в дом проберется.

Открытое окно. СС0

Приметы Еремина дня