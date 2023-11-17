Почему следует остаться дома в Еремин день - приметы и традиции 17 ноября

Традиции Еремина дня
В середине ноября погода становилась все хуже и часто в этот день было ненастно. Потому 17 ноября сидели дома.
Также предки верили, за порогом гуляет нечистая сила, которую нельзя впускать в жилище. Иначе она украдет огонь и застудит дом.
Потому люди и говорили: "Ерема — сиди дома".
Дел в доме хватало. Женщины готовили еду на большую семью, топили печь, убирались. А девушки собирались за рукоделием — пряли или ткали.
Что нельзя делать 17 ноября?
- Нельзя ничего выносить из дома — иначе могут сглазить.
- Не стоит давать взаймы — можно навлечь несчастье.
- Не рекомендуется играть в этот день свадьбы, а также судиться — постигнет неудача.
- Нельзя без причины выходить из дома — а то случится беда.
- Запрещено открывать окна — нечистая сила в дом проберется.
Открытое окно.
СС0
Приметы Еремина дня
- Туман – к оттепели.
- Иней на деревьях и траве – к холодам.
- Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме.
- Заря вечером зелёная – к ясной погоде.
- Вдали лес почернел – жди оттепели.