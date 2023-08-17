Почему пожилым людям вредно воздерживаться от интима, рассказал сексопатолог

Специалист заявляет, что при продолжительном отказе от секса мужчинам грозит эректильная дисфункция.
Женщины же могут столкнуться с ухудшением тонуса интимных мышц. В свою очередь это может привести к болезненным ощущениям во время близости.
Еще одним последствием воздержания сексопатолог назвала чувство беспокойства и угнетенности. По словам Купер, физическая и эмоциональная близость помогает бороться со стрессом.
Ранее специалистка врач-гинеколог Мария Софоклис заявила, что интимные и любовные романы способны повысить сексуальное влечение у женщин.