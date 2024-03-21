Почему на Вербоносицу нельзя сажать вербу. Приметы и традиции 21 марта

Традиции Вербоносицы

Праздник в народном календаре носит название Вербоносица по той причине, что к этому времени уже распускается верба. После этого веточки данного дерева приносят в дом, так как, согласно поверьям, они выгоняют из жилища нечисть, болезни, ссоры, негатив.

В старину готовили различные сладости и угощения, особенно приветствовалась выпечка в форме птиц. При этом существовала традиция посещения гостей. Чем больше гостей придет в дом и попробует приготовленные хозяевами вкусности, тем домочадцы этого дома будут счастливее в текущем году.

Также веточками вербы слегка хлестали детей. Считается, что такой ритуал принесет детям здоровье.

Хороший день для влюбленных. Если два человека, которые испытывают друг к другу романтические чувства, проведут его вместе, то их ждет долгое время любви, взаимопонимания и счастливые отношения.

На семейный ужин или праздничный стол варили яйца, которые украшали красивыми орнаментами, узорами, рисунками, а также обережными знаками и символами.

Верба. Анна Зайкова.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя вербу сажать. Данная примета грозит гибелью человеку тогда, когда толщина вербы достигнет размера достаточную, чтобы из нее можно было сделать лопату.

Нельзя строить планы на будущее, планировать свои дела, рассчитывать следующие шаги в той или иной деятельности — все пойдет не по плану.

Нельзя злиться, ссориться, срываться на ком-то, мстить — к большим неприятностям.

Не рекомендуется такой день проводить в одиночестве. Можно сходить в гости, позвать гостей, навестить родственников или друзей, посетить людное место — в этом случае год пройдет удачно и принесет прибыль.

Нельзя откладывать сегодня деньги куда бы то ни было — все накопления будут растрачены.

Деньги в долг нельзя давать — финансовая удача уйдет.

Нельзя деньги пересчитывать, подсчитывать накопления или имеющиеся на счетах средства — благополучие в денежной сфере покинет.

Верба. Анна Зайкова.

Приметы Вербоносицы

Облака плывут быстро и высоко — погода будет хорошей.

Метель — к урожаю хлеба и овощей.

Снег на полях лежит волнами — к урожайному году.

Птицы вьют гнезда на южной стороне строений или деревьев — к холодному лету.

Жаворонки с юга вернулись — к теплой весне.

Холодно — предстоят еще холодные дни.

Туман — к заморозкам.

Верба в доме начала опадать — к болезни.

Веточка вербы в доме сломалась — грядет неприятность.

Снег пошел — к урожаю в текущем году.

Дождь — еще неделю будет лить.

Много звезд видно — к перемене погоды.

При снежной погоде верба распустилась — к потеплению.

Петух запел на заборе — к ясной погоде.

Петух зашел внутрь дома и закричал — к ненастью.

Ветер усилился ночью — будет тепло.

Солнечный день — к теплому лету.

Пасмурный день — лето предстоит дождливое.

Лужи, ручьи — к урожайному году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале