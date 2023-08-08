10 августа
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Жизнь

Почему 13 и 23 августа называют опасными. Что будет в эти дни

Астрологи считают 13 и 23 августа одними из самых опасных дней месяца.

Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул

Соединение солнца и Венеры 13 августа

Соединение этих космических тел, считают очень опасным. В этот период люди ощущают упадок сил, недомогание, перепады настроения и тягу к вредным привычкам.

Еще более опасной и непредсказуемой делает эту дату, ретроградная Венера.

Легендарный ретроградный Меркурий настигнет 23 августа

Летний ретроградный Меркурий продлится с 23 августа по 15 сентября 2023 года. Людей ждут некоторые сложности в сферах общения и финансов.

Летом 2023 года в знаке Льва находятся Венера и Черная Луна. Так астрологи называют фиктивную точку, которая отражает максимальное расстояние Луны от Земли.

Астролог подчеркивает, что Львам нужно будет более строго держать самооценку и свое поведение под контролем.

Считается, что Черная Луна, попадая в какой-либо из знаков зодиака, искажает его энергию и провоцирует людей на неблагоразумные поступки, пишет "Фонтанка".

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