Почему грохочет гром и сверкает молния в ночи в начале января, объяснила алтайский ученый

Грозу можно любить в начале мая, но никак не в январе. Почему гром раздался посреди зимы в Алтайском крае, объяснила доцент кафедры общей и экспериментальной физики, кандидат физико-математических наук АлтГУ Татьяна Андрухова.

Мы привыкли к раскатам грома теплой весной и жарким летом. Однако и зимой случаются грозы. В научно-популярной литературе это метеорологическое явление называют снежная (снеговая) гроза, когда вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

Такое необычное явление на самом деле встречается довольно часто в России. В последний раз ее видели в январе 2023 года в Московской области в городе Можайск, а еще раньше — 21 декабря 2021 года в Севастополе и 4 марта этого же года — в Чувашии.

Большинство снеговых гроз люди не замечают вовсе, так как выпавший снег гасит звуковые волны, отчего гром почти не слышен. А вот летом раскаты грома проносятся по всей земле, даже если молния возникает на большом расстоянии от нас.

Гроза. Молнии. t.me/vkurse22, Евгений

По мнению ученых, механизм возникновения грозового снегопада такой же, что и у летней грозы. По словам Татьяны Андруховой, обычно снежные грозы возникают на холодных атмосферных фронтах циклонов, где наблюдаются значительные контрасты температуры воздуха в приземном слое и на высоте в несколько километров.

«Влажный и относительно теплый воздух у поверхности Земли начинает подниматься вверх, где сталкивается с холодным воздухом, в результате чего конденсируется влага. При этом образуя облака, наполненные переохлажденной жидкой водой (мелкие капли, которые остаются жидкими даже при очень низких температурах), крошечными кристаллами льда и мелким «мягким» градом, называемым «крупой». Эта смесь в облаке может создать электрический заряд и привести к возникновению молнии», - говорит физик.

В последнее время погода в Алтайском крае была особенно неспокойной. Постоянно поднимался сильный ветер, а столбики термометров в один день показывали +1 градус, а уже на следующий -20. Все это, по словам ученого, спровоцировало непривычные для нас погодные явления.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

Такую резкую смену погоды называют «температурной пилой». В нашем регионе она встречается довольно часто и может происходить не один раз за месяц. Перепады температур связаны с физическими свойствами холодного и теплого воздуха.

Холодный воздух плотнее и тяжелее, поэтому он быстро вытесняет тепло мощным потоком.

Теплый же воздух, имеющий меньшую плотность, действует по-другому. Он словно «обволакивает» холодную воздушную массу и начинает медленно занимать территорию, бывшую под контролем холода. В метеорологии этот процесс называют «затоком». Поэтому похолодание происходит быстро и резко, а потепление – медленно и постепенно.

Подробнее о «температурной пиле» мы рассказывали в нашем материале.

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