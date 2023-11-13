Почему алтайские айтишники обеспокоились возможным обвалом местного ИТ-рынка

Алтайские айтишники обсудили массовую централизацию ИТ-сферы в России и в основном отозвались об этой затее крайне скептически. Рынок ждет неизбежная конкуренция, сокращение продукции и понижение востребованности специалистов. А госсервисы не справятся с нагрузкой так хорошо, как это делают региональные.

Настроены скептически

С 2024 года в России планируется массовый переход цифровых сервисов на единую платформу "Гостех". Она объединит в себе разные гражданские сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса ОМС и прочее.

Кроме того, «Гостех» будет работать как маркетплейс цифровых продуктов для госорганов. То есть любой разработчик софта может создать прикладной сервис и разместить его на платформе.

Федеральные власти считают, что такое решение поможет перспективным разработкам напрямую выходить на рынок госзаказчиков для любой компании, создаст конкурентную среду и позволит уйти от повторных заказов на один и тот же функционал.

Но алтайские ИТ-специалисты пока настроены скептически.

Компьютер. CC0

Позволить умереть

Владимир Графеев, директор компании «НТЦ Галэкс», отметил, что создание "Гостеха" означает уход с регионального рынка многих компаний. Организации, которые писали программы для местных органов власти, должны будут либо переориентировать свой труд на федеральный уровень, либо позволить проектам умереть.

Но загвоздка в том, что на «Гостех» потянутся все регионы, и проекты у них могут оказаться идентичными. Государство же выберет только один из ниши, открыв к нему доступ всем остальным субъектам. То есть количество программных продуктов в России неизбежно уменьшится, региональный рынок сократится.

А без локальных проектов уровень востребованности местных специалистов будет падать. И в основном они уже не будут создавать собственные программы, заново что-то строить и конструировать, а будут лишь поддерживать готовый продукт. И это еще в лучшем случае.

При ином же раскладе могут появиться инсорсеры, вроде Сбертеха, которые будут решать технические задачи собственными силами компаний. Такие структуры уже созданы в судебном департаменте, в налоговой и др. И если они продолжат появляться, то ИТ-сфера в регионах будет держаться только на ИП, которые будут помогать малому и среднему бизнесу существовать.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Остается лазейка

Павел Плетнев, гендиректор Центра информационной безопасности (ЦИБ) отметил, что последние два года его организация уже не договаривается напрямую с заказчиками, а фактически работает подрядчиком у госкорпораций.

«Например, мы много лет работали с Барнаултрансмашем, а в этом году, чтобы сотрудничать с местным предприятием, надо заключать контракт с московским концерном "Автоматика"», — говорит Плетнев.

Это к вопросу глобальной централизации, иногда выходящей за рамки.

Что же касается "Гостеха", Плетнев признал, что платформа действительно в какой-то степени не позволит развиваться региональным компаниям.

Но с оптимизмом успокоил, что пока "Гостех" нацелен только на органы исполнительной власти, в то время как остаются еще сферы образования, здравоохранения, госуправления, сельского хозяйства и другие.

«Пока будет оставаться эта лазейка и возможность работы с КАУ, КГБУ и прочими организациями, кусочек рынка будет оставаться и разработчикам», — заключил гендиректор ЦИБ.

Работа. Бизнес. Компьютеры. unsplash.com.

Регионы привыкли

Константин Воропаев, директор системы "Город", согласился, что так называемое государствление экономики и централизация многих сервисов, то есть их перенос на федеральный уровень, на данный момент лишь ухудшают ситуацию на рынке.

По его словам, государственные информационные платформы сейчас работают неидеально. Каждый может привести пример, как не успел подать заявление в срок, взять талончик к врачу или записать ребенка в школу из-за сбоев на тех же Госуслугах.

Сервисы, отмечает Воропаев, должны надежно работать 24/7, но у федеральных компаний так не выходит. А в регионах к такому режиму уже привыкли и не могут позволить себе перерывы.

«У нас нет возможности не отвечать, промолчать, загораживаться роботами. Меня все прекрасно знают и звонят, спрашивают, например, почему система "Город" не работает. А в случае с централизованными сервисами все мы знаем, какие могут быть проблемы: колл-центр, техподдержка и хождение кругами между ними».

Соответственно, с массовым переходом на федеральный уровень качество обслуживания пользователей может заметно ухудшиться.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Рынок сдувается

Денис Газукин, основатель Mitra, поделился, что его компании централизация особо не коснулась - работа и без того в основном шла с Москвой. Но без подвоха не обошлось.

"По некоторым данным, сейчас 75% заказов в области программного обеспечения лежит в госсекторе, а мы всегда работали с частниками. В итоге наш рынок сдувается. Работа идет мимо нас, зарплаты растут у тех, кто находится на государственных подрядах. А у нас кадровый голод и сложности с заказами", — рассказал бизнесмен.