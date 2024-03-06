6 марта
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Жизнь

По югу до +5. Какая погода будет в Алтайском крае 6 марта

В Алтайском крае по югу прогнозируют до +5 градусов.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -7,-12 гр., в предгорных районах до -17 гр. Температура днем: 0,-5 гр., местами по югу до +5 гр.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по юго-востоку порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -7,-9 гр. Температура днем: 0,-2 гр.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Ранее сообщалось, что мощные вспышки на Солнце уничтожат электросеть на нашей планете.

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