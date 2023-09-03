Площадь неформалов, откидные кресла и кафе «Петушок». Чем запомнится барнаульцам здание бывшего кинотеатра «Россия»

- Кинотеатр «Россия» открылся в октябре 1958 года, и первый фильм, который здесь показали — «Олеко Дундич».
- Это был единственный кинотеатр в Барнауле с двумя залами, где могли разместиться 800 зрителей. Кресла — откидные, фильмы можно было смотреть утром, а билеты впервые стали продавать заранее именно здесь.
- На втором этаже располагался уличный экран — на нем показывали мультики и киножурналы. В июне 1962-го при «России» организовали детский передвижной кинотеатр «Мурзилка».
У ТЦ «Россия».
Семейные архивы.
- В конце 1980-х на площади перед зданием собиралась неформальная молодежь Барнаула. Горожане ходили в кафе «Петушок».
- С приходом 1990-х «Россия» начала обрастать торговыми палатками. К «нулевым» здание окончательно стало торговым центром: здесь продавали одежду, свадебные платья, белье, джинсы, бытовую технику, книги.
- До 2006-го в гаражах за «Россией» играли местные рок-группы.
- Иногда в здании открывались (и не задерживались) развлекательные заведения. Например, клуб мини-гольфа, спортивные и музыкальные бары.
- В соседнем голубом здании располагался зубной кабинет. Одна из жительниц Барнаула писала в соцсетях: «помню с болью вид на кинотеатр "Россия" из зубного кресла...)».
- По условиям оферты новый владелец здания должен будет сохранить его фасад и организовать напротив круговое движение. То есть, площади с фонтаном перед бывшим кинотеатром, скорее всего, не будет.