Плодитесь и размножайтесь. Как Алтайский край выкарабкивается из демографической ямы

За девять месяцев в Алтайском крае родилось более 12 тыс. младенцев, сообщает региональный Минздрав. Однако этого числа все еще недостаточно, чтобы помочь региону выбраться из демографической ямы. Подробнее о ситуации в крае — в нашем материале.

У вас пополнение!

В период с января по сентябрь 2023 года в крае родилось 12 727 малышей. Мальчиков появилось на свет чуть больше, чем девочек: 6 530 против 6 197.

Также за девять месяцев родилось 143 двойни — а это 286 младенцев.

Большая часть женщин стала мамами до 35 лет — 9 688. В три раза меньше тех, кто родил после 35 лет — это 3 035 женщин.

Поделился статистикой и перинатальный центр «ДАР». С начала года более 4,3 тыс. женщин стали мамами в стенах центра. Всего за девять месяцев здесь родилось около 4,5 тысяч малышей, из них в 99 случаях - двойняшки. 573 ребенка появились на свет раньше срока. 65 детей весили при рождении от 1 до 1,5 кг, а 48 малышей родились совсем маленькими, с экстремально низкой массой тела (до 1 кг).

Пик рождаемости в Алтайском крае пришелся на август. В последний месяц лета родилось сразу 1620 малышей. Это на 200 детей больше, чем в июле, следует из оперативной статистики ЗАГСов. А вот худшим месяцем по рождаемости стал апрель — всего 1 277 младенцев.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Независимый демограф Алексей Ракша в своем Telegram-канале «Демография от Ракши» отметил, что такой рост в 2023 году наблюдали по всей стране. По мнению эксперта, это может быть связано с выросшими в конце прошлого года доходами и общим насыщением страны «наличкой». В их числе выплаты на детей, боевые, а также некоторое снижение неравенства вкупе с систематизацией выплат на детей в малообеспеченных семьях вплоть до достижения ими возраста 17 лет.

Где же мамы?

В целом в 2023 году в Алтайском крае наблюдают снижение смертности населения. Если в 2022 году фиксировали более 23 тыс. умерших, то сейчас этот показатель уже равен 20 246 человек. Дополнительно правительство региона поставило перед собой сверхзадачу: к 2024 году снизить смертность до уровня не выше 10,9 на тысячу человек.

Однако количество смертей все еще намного превышает число новорожденных. На сентябрь 2023 года естественная убыль населения составляет 7,5 тыс. человек.

Такое явление неудивительно: рождаемость в Алтайском крае неумолимо снижается уже около десятилетия. В последний раз пик рождений фиксировали в 2013 году, тогда на свет родилось 32,5 тыс. младенцев. А всего год назад этот показатель был уже почти вдвое меньше — всего 17 577. Каковы будут цифры в конце нынешнего года — остается гадать.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Падает и количество рождений на одну женщину — так называемый коэффициент рождаемости. Если в 2014 году он достиг максимума в крае — 1,83, то в 2022-м составил лишь 1,345.

Причины у этого самые разные: социально-экономические условия, миграционный отток в более благоприятные регионы и города страны, неуверенность в завтрашнем дне. К этому числу можно добавить и разводы. Их число в этом году выросло до 7 107, что превышает показатель прошлого года на 138. По сравнению с этой цифрой число зарегистрированных браков ненамного улучшает ситуацию - 9134 пары.

Кабинет укрепления семьи

Чтобы решить проблему демографической ямы, в больницах края появились кабинеты доабортного консультирования. Всего их в регионе работает 59. Ведущим учреждением стал краевой центр медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, созданный в перинатальном центре «ДАР».

По словам заместителя главного врача «ДАРа» Ольги Колядо, доабортное консультирование - одно из эффективных направлений центра. Врачи стремятся повысить уровень родительской компетенции и сформировать позитивное отношение к многодетности.

Младенец. Ребенок. СС0

Точное число женщин, отказавшихся от аборта, на данный момент неизвестно. В сентябре перинатальный центр «ДАР» сообщал, что на учет встали 500 женщин. А в 2022 году 726 пациенток из 2,7 тыс. пришедших к ним решили сохранить беременность.

В городской больнице №10 также отметили, что более 20% обратившихся к ним женщин отказались от аборта и встают к ним на учет. Наиболее эффективной стала практика «недели тишины», когда пациенткам предлагают в течение семи дней еще раз взвесить все «за» и «против». «Могу сказать точно, что после нее часть женщин сохраняет ребенка», - заявляет главврач больницы Константин Печеников.

При этом стало известно, что за девять месяцев 2023 года в крае провели более 4 тыс. абортов. Это на 120 больше, чем годом ранее. По словам Ольги Губаревой, медицинского психолога городской больницы №10, к такому решению женщин подталкивают разногласия с партнером, отсутствие поддержки со стороны близких и боязнь осуждения.