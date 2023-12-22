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Жизнь

Планшет, смартфон, колонку и не только могут выиграть дети в новогоднем конкурсе от проекта «Образ будущего»

До завершения конкурса, организованного проектом «Образ будущего» и строительной компанией «Жилищная Инициатива» осталось всего 7 дней. Новогодний конкурс рисунков продлится до 28 декабря, участники: дети от 5 до 14 лет, живущие в Барнауле. Авторы лучших работ получат современный планшет, новый смартфон и умную колонку, а также множество сладких призов. Абсолютно каждый участник получит подарочный сертификат!

Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» объявили новогодний конкурс рисунков.
Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» объявили новогодний конкурс рисунков.
Источник: проект «Образ будущего».

Участникам конкурса необходимо нарисовать рисунок формата А4, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем. Рисунок необходимо отправить на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru.

В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей, а также район проживания. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря, а в самый волшебный день в году – 31 декабря участники получат свои заслуженные награды!

За первую неделю проведения конкурса мы получили более 120 рисунков, работы у всех очень оригинальные и интересные! Самыми активными участниками на данный момент являются дети от 7 до 11 лет, но и более старшие ребята не остаются в стороне. Хочу подчеркнуть, что при оценке рисунков мы будем оценивать не только качество работ, но и креативность наших участников! — отметил автор проекта «Образ будущего» Алексей Линник.

Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» объявили новогодний конкурс рисунков.
Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» объявили новогодний конкурс рисунков.
Источник: проект «Образ будущего».

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Генеральный спонсор конкурса: ГК «Жилищная Инициатива».

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».

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