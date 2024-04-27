Планета-изгой стала блуждать по Вселенной

Блуждающая планета — ее также называется планетой-изгоем или свободно плавающей — обнаружена с помощью гравитационного микролинзирования. Это когда объект проходит перед звездой, искажает ее свет и обнаруживает свое присутствие.

Планеты-изгои летят в пространстве и не являются гравитационно связанными с какой-либо звездой, указывает Lenta.ru.

Ранее астрономы открыли гигантское кладбище умерших звёзд. Оно находится в центре Млечного пути.

Рассмотреть все это им удалось с помощью мощного рентгеновского телескопа NuSTAR, который был разработан сотрудниками NASA.

Уже сейчас они говорят о том, что это самое большое скопление мертвых космических объектов во всей Галактике. Так они охарактеризовали после изучения яркое пятно, которое находится к востоку от черной дыры. Это пятно уже много лет интересовало ученых-астрономов со всего мира, так как от него исходило достаточно необычное свечение, но ранее не существовало оборудования, которое бы позволило заглянуть внутрь этого пятна.

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