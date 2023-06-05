Письмо прокурору. К Александру Терентьеву продолжают поступать жалобы из муниципалитетов Алтайского края об оптимизации почты

35 жителей Велижановки (мрк-н Новоалтайска) подписались под коллективным обращением к депутату Госдумы Александру Терентьеву, в котором рассказали, что над их почтовым отделением также "сгустились тучи". Сотрудников буквально заставляют написать заявление об уходе, сокращая ставки до 0,4 и 0,3. Понятно, что за такие деньги никто работать не будет, а значит — закрытие почты.

Ситуация в Велижановке усугубляется еще и тем, что микрорайон отрезан от города с одной стороны железной дорогой, с другой — рекой. Как жителям, а их около полутора тысяч человек, получать почтовые услуги, непонятно. Заявители вспоминают, что пять лет назад жизнь в деревянном здании с печным отоплением, где располагается отделение "Почты России", "кипела". Сейчас только "теплится" — "держится на энтузиазме работников почты, которыми являются местные жители. При этом зарплата почтальона — МРОТ (16240 рублей)". Что происходит в отделениях АО "Почта России" предстоит разобраться органам прокуратуры, куда депутат Госдумы Александр Терентьев уже направил запрос. Есть основание полагать, что эта проблема носит системный характер, так как жители разных территорий рассказывают одно и то же.

Так жители Краснощековского района написали свое обращение напрямую в Госдуму, увидев информацию о том, что депутат Госдумы Александр Терентьев уже начал работу по выяснению причин столь массового ущемления трудовых прав работников почты. В Краснощековском районе ситуация такая же. "С 1 июля руководство снижает нормативы по оплате, при этом нагрузка остается прежней. Снимают ставки по оплате труда с 0,5 до 0,3 и 0,1. Это составит от 4500 до 800 рублей заработной платы", — пишут заявители. Ситуация с почтовыми отделениями в муниципалитетах края, действительно, очень острая. Получателями услуг являются в основном люди пенсионного возраста, закрытие почты для них серьезная потеря. Как серьезной потерей является и потеря работы для почтальонов, потому что вариантов трудоустройства на селе не так уж и много. Однако соглашаться на крохотные ставки — тоже не вариант, ведь на такие деньги просто не выжить.

Александр Терентьев продолжает разбираться в ситуации. Напомним, депутатские запросы направлены в Минфин РФ, Минцифры России. Инициировал социалист и прокурорскую проверку фактов, о которых рассказывают заявители.