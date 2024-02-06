6 февраля
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Жизнь

Писателя Бориса Акунина* заочно арестовали в Москве

В Москве Басманный районный суд заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина * (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет Lenta.ru.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Бориса Акунина обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

Отмечается, что срок ареста начинает числиться с фактического задержания Акунина в России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.

Напомним, что 26 января писателя объявили в розыск.

*Признан иноагентом на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов.

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