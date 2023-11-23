Пилы в ночи. Неравнодушные барнаульцы в темноте очистили Трассу здоровья

Популярная в Барнауле Трасса здоровья полностью очищена от поваленных деревьев. Об этом altapress.ru сообщили волонтеры, которые на следующий день после сильного урагана вышли в лес.

Информация о том, что 20 ноября на Трассе здоровья собирается группа неравнодушных людей для ее расчистки от поваленных деревьев, стала известно еще в день урагана.

"Думаю, все видели, что произошло в городе после урагана. Нам требуется помощь в расчистке Трассы здоровья от веток и деревьев. Собираемся завтра, одеваемся тепло. С собой взять перчатки и фонари. Ради такого дела можно пораньше отпроситься с работы", - говорилось в сообщении.

Как стало известно altapress.ru, среди собравшихся было много спортсменов-любителей - лыжников, бегунов, велосипедистов.

Работали они до позднего вечера 20 ноября, а потом отчитались, что Трасса здоровья от поваленных деревьев очищена полностью. Теперь можно безопасно гулять и заниматься спортом.

Что произошло в лесу

19 ноября Барнаул накрыл ураганный ветер. В городе сносило автомобили, ломало билборды, даже выворачивало фасады домов. Досталось и ленточному бору, где повалило вековые деревья.

В этот день обозреватель altapress.ru Анна Недобиткова побежала на Трассу здоровья.

Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru Расчистка Трассы здоровья после урагана. altapress.ru

Сильнее всего, по ее ощущениям, пострадала дальняя петля — место, где после жд-платформы Казармы, ты сворачиваешь и бежишь уже в сторону "Динамо". Огромные сосны и березы здесь были вырваны с корнем.

По приблизительным подсчетам, на 15 км Трассы здоровья оказались свалены около 50 больших деревьев. Это не считая, веток разных размеров, которыми тропа была усыпана.

Аншлаги, указатели и фирменные растяжки ветром тоже сорваны.