12 июня
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Жизнь

Певица Слава дерзко ответила на обвинения в алкоголизме

Певица Анастасия Сланевская — псевдоним Слава — не намерена отказываться от алкоголя, заявила она в соцсети.

Певица Слава
Певица Слава
Кадр из клипа "Бумеранг"

Слава написала, что она пила и будет пить. Что она настоящий русский человек и русская женщина.

Певица отметила — многие российские знаменитости употребляют много спиртного, но не показывают этого поклонникам, указывает Газета.Ru.

В мае Славу экстренно госпитализировали. Дочь певицы рассказала, что вся их большая семья недавно заболела. Сильнее всех симптомы проявились у Славы.

Врачи госпитализировали артистку с подозрением на воспаление легких. Из симптомов у нее высокая температура, тошнота и сильный кашель.

Вероятно, что такое состояние певица заработала из-за переутомления. Она рассказывала, что в последнее время много работает, а ее график расписан по часам.

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