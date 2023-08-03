4 августа
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Певица Натали откровенно рассказала о болезни и смерти мужа

Певица Натали (Наталья Рудина) сейчас находится в Дзержинске Нижегородской области.

Натали
Натали
Wikimedia Commons

На местном кладбище похоронили мужа исполнительницы 53-летнего Александра Рудина.

Последние два года он боролся с постковидным синдромом, который у него затронул центральную нервную систему. По словам артистки, он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него.

В последнее время она меньше работала, почти не снималась и не участвовала в телешоу — муж серьезно болел.

И сейчас она призналась, что не умеет жить без мужа, но будет стараться, пишет "КП". Певица решила продолжить концертную деятельность после траура.

Цена за выступление Натали на частном мероприятии стартует от 1 млн руб.

Натали и детьми в середине августа поедет в свою московскую шестикомнатную квартиру из Дзержинска. Недвижимость приобретена совсем недавно, без ипотеки.

Ранее Натали обратилась к поклонникам впервые после смерти мужа. По словам Натали, супруг подарил ей профессию. Певица обещала исполнить последнюю волю мужа, не уходить со сцены и продолжать выступать.

В августе этого года супруги бы отметили 33 годовщину совместной жизни. Натали добавила, что Рудин подарил ей профессию, которую она не покинет. А продолжит выступать, как завещал ее муж.

Что произошло

Александр Рудин умер 27 июля в возрасте 53 лет. По данным СМИ, Рудин совершил суицид. Якобы после перенесенного коронавируса, Рудин находился в депрессии с 2021 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость