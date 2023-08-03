Певица Натали откровенно рассказала о болезни и смерти мужа

На местном кладбище похоронили мужа исполнительницы 53-летнего Александра Рудина.

Последние два года он боролся с постковидным синдромом, который у него затронул центральную нервную систему. По словам артистки, он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него.

В последнее время она меньше работала, почти не снималась и не участвовала в телешоу — муж серьезно болел.

И сейчас она призналась, что не умеет жить без мужа, но будет стараться, пишет "КП". Певица решила продолжить концертную деятельность после траура.

Цена за выступление Натали на частном мероприятии стартует от 1 млн руб.

Натали и детьми в середине августа поедет в свою московскую шестикомнатную квартиру из Дзержинска. Недвижимость приобретена совсем недавно, без ипотеки.

Ранее Натали обратилась к поклонникам впервые после смерти мужа. По словам Натали, супруг подарил ей профессию. Певица обещала исполнить последнюю волю мужа, не уходить со сцены и продолжать выступать.

В августе этого года супруги бы отметили 33 годовщину совместной жизни. Натали добавила, что Рудин подарил ей профессию, которую она не покинет. А продолжит выступать, как завещал ее муж.

Что произошло

Александр Рудин умер 27 июля в возрасте 53 лет. По данным СМИ, Рудин совершил суицид. Якобы после перенесенного коронавируса, Рудин находился в депрессии с 2021 года.