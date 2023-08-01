1 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Певица Натали обратилась к поклонникам впервые после смерти мужа

По словам Натали, супруг подарил ей профессию. Певица обещала исполнить последнюю волю мужа, не уходить со сцены и продолжать выступать.

Наталья и Александр Рудины
Наталья и Александр Рудины
Социальные сети Натали

Натали обратилась к поклонникам в своём телеграмм канале. Александр Рудин погиб спустя два года активной борьбы с последствиями коронавируса. Певица заявила, что не будет прекращать концертную деятельность и будет учиться жить без него.

«Не умею жить без него …пока… Буду учиться», - написала Натали.

В августе этого года супруги бы отметили 33 годовщину совместной жизни. Натали добавила, что Рудин подарил ей профессию, которую она не покинет. А продолжит выступать, как завещал ее муж.

«Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело-всей его жизни, даже больше, чем для меня… Буду петь, думаю, смогу», - сообщила Натали в своем телеграмм-канале.

Напомним, Александр Рудин умер 27 июля в возрасте 53 лет. По данным СМИ, Рудин совершил суицид. Якобы после перенесённого коронавируса, Рудин находился в депрессии с 2021 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость