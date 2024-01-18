21 января
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Жизнь

Песок, купель и крест. Фоторепортаж altapress.ru с крещенского городка на Оби

Как барнаульский крещенский городок на Оби готовят к празднику и что там уже построили — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Как готовят Крещенский городок на Оби - 2024.
Как готовят Крещенский городок на Оби - 2024.
Анна Зайкова

В барнаульских храмах уже началась подготовка к Крещению. 18 января в церковном календаре называется Крещенский сочельник.

На кадрах видно, как рубят маленькую купель для тех, кто не будет окунаться, но захочет умыть лицо и руки. Кстати, она выполнена в форме креста.

Для большой купели поставили лестницу. К 16:00 появится и она.

Лестницы, ведущие к городку, хорошо посыпали песком, чтобы люди безопасно передвигались. А дорожку к купели украсили живыми елочками.

Напоминаем, что Крестный ход начнется в 11:00 из Знаменского монастыря (ул. Большая Олонская, 26). После освящения воды все желающие смогут окунуться в прорубь.

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