2 сентября
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Жизнь

Пешеходы выступают против электросамокатов

В Барнауле в последние два дня произошли два серьезных происшествия, связанных с электросамокатами. Первое происшествие произошло днем 29 августа возле кинотеатра "Мир", когда пешеход и девушка на самокате были вовлечены в неприятную ситуацию с наездом, сообщает "В курсе 22". Второе происшествие произошло 30 августа у центрального входа в ТЦ "Арена", где парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку, которой пришлось обратиться за медицинской помощью.

Самокаты и велосипеды.
Самокаты и велосипеды.
Источник: Инцидент Барнаул.

Обсуждая эти происшествия в социальных сетях, барнаульцы выступают против электросамокатов и предлагают их запретить, как во Франции.

Депутат Алтайского Краевого Законодательного собрания Сергей Булаев в своем телеграм-канале прокомментировал эти ситуации:

Только вчера написал, что нужно запрещать прокат электросамокатов, потому что они угрожают и автомобилистам, и пешеходам. И вот свежий пример, который говорит о том, что это нужно делать немедленно.

Вечером 30 августа у центрального входа в ТЦ «Арена» парень на самокате сбил пятилетнюю девочку. Ребенка пришлось доставить в больницу и оказывать помощь.

Barnaul 22 сообщает, что парень скрылся с места происшествия, сейчас его ищут. Разве таким безответственным людям можно давать технику, которая может нанести вред окружающим? Мне могут возразить: это исключение. Нет! Далеко не исключение. Почитайте соцсети: люди сплошь и рядом жалуются на самокатчиков, большинство из которых катается просто ради развлечения.

Вывод: прокат электросамокатов нужно запрещать! ЛДПР займется этим вопросом.

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