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Жизнь

Первоцветы, землетрясение и страшный пожар. Что произошло на Алтае 28 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 28 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В бюджете Алтайского края значительно увеличили расходы на следующие два года — на 18,2 млрд рублей.

◆ В Республике Алтай снова произошло землетрясение: его зафиксировали 28 марта в 8:08. Магнитуда составила 2,9. Эпицентр находился в Кош-Агачском районе.

◆ В Благовещенке трое детей погибли при пожаре в частном доме. Причину возгорания еще не установили.

◆ В алтайском Райгороде могут перекрыть единственную дорогу, которая ведет из села. Средств на ее ремонт нет.

◆ Архитекторы и художники открыли в Барнауле творческую студию «Контур». Детей и подростков уже приглашают на бесплатные пробные занятия.

◆ В Барнаул «официально» пришла весна: в городских дворах распустились первые цветы.

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