30 марта
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Жизнь

Первоцветы, мощный паводок, ледоход на Оби. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Не совсем солнечный, но уже точно весенний фоторепортаж вышел на нашем сайте. Первоцветы, верба и много-много луж — здесь. Большие тексты — в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Затапливать дома и огороды начало в Алтайском крае

Жители алтайского сел Пригородное и Гилев-лог рассказали о паводковой ситуации. Вода уже заходит дома, а огороды стали выглядеть как моря.

В селе Михайловское Михайловского района ввели режим ЧС из-за паводка. Пенсионерке на ул. Карла Маркса затопило дом. Ходит она теперь только в резиновых сапогах.

Мишки проснулись в алтайском заповеднике

Из берлоги на берегу Телецкого озера вышел мохнатый медведь. И поулыбался на камеру. Страданий мишутка никаких не испытывал, а с энтузиазмом искал себе пищу.

Как рассказали в заповеднике, первое время медведи едят труху деревьев, чтобы активировать пищеварительный тракт. После этого они ищут останки павших за зиму животных, прошлогодний кедровый орех и первую зелень. К выходу медведиц с медвежатами часто бывает уже первая трава.

В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
Биосферный заповедник
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
Биосферный заповедник
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
Биосферный заповедник
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
Биосферный заповедник

В Барнауле расцвела верба

Еще одна весенняя новость — верба зацвела в Барнауле, причем вовремя. Обычно она распускается в конце марта — начале апреля.

Весна в Барнауле
Весна в Барнауле
Анна Зайкова
Весна в Барнауле
Весна в Барнауле
Анна Зайкова

А в заповеднике появились первоцветы.

В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
Биосферный заповедник
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
Биосферный заповедник
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
Биосферный заповедник
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
В алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
Биосферный заповедник

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