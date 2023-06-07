Первый дождик. О погоде в Алтайском крае 7 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае прогнозируют +17...+22 градусов, местами может быть чуть прохладнее - +11...+16 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем температура снова начнет стремительно подниматься - до +35...+40 градусов. По западу местами возможны первые кратковременные дожди и даже грозы.
Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с.
Днем жара вернется, и столбики термометров поднимутся до +36...+38 градусов. В краевой столице осадков не ожидается.
Ветер южный, 5-10 м/с.