Первый дождик. О погоде в Алтайском крае 7 июня

Синоптики алтайского гидрометцентра сообщают, что жара не отпустит регион еще несколько дней. Однако 7 июня возможен первый дождь - в материале altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае прогнозируют +17...+22 градусов, местами может быть чуть прохладнее - +11...+16 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем температура снова начнет стремительно подниматься - до +35...+40 градусов. По западу местами возможны первые кратковременные дожди и даже грозы.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем жара вернется, и столбики термометров поднимутся до +36...+38 градусов. В краевой столице осадков не ожидается.

Ветер южный, 5-10 м/с.