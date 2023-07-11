Первая неделя июля стала рекордно теплой за всю историю наблюдений в мире, передает " Газета.ру ".

О выводе сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Оказалось, за прошедшую неделю температура поверхности морей достигла беспрецедентных уровней.

Также в разных частях мира зафиксировали новый рекорд по дневным температурам за этот период.

Научное сообщество следит за "драматическими изменениями" в разных частях климатической системы и в температуре поверхности моря, отметил начальник отдела мониторинга климата.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре, которая ожидает жителей Алтайского края в ближайшую неделю.