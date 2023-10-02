Первая на Алтае раковарня открылась в Барнауле — фоторепортаж

Фермерские раки

Речь не о диких раках, а о тех, которых разводят на специальной ферме, тоже, к слову, первой в регионе. Как рассказала ее владелец Евгения Рубцова, кухня здесь открытая, рака посетителю приносят живого, только что выловленного, и он может наблюдать, как его готовят. Этот процесса мы не застали — видели только готовых креветок в качестве закуски.

Кроме раков различных способов приготовления в меню представлены мидии, лангустины, кальмар, осьминог. 19 октября в заведении планируют варить уху из раков. Раков можно заказать по телефону - доставка осуществляется в течение часа по всему городу.