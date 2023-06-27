Переживший "три смерти" певец Шарлот сжег российский паспорт

Скандальный певец Эдуард Шарлот вновь напомнил о себе очередной скандальной выходкой. На этот раз он сжег свой российский паспорт на видео. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

25-летний певец опубликовал видео в социальных сетях, на котором демонстративно сжигает свой паспорт. После он бросает документ на землю.

Публикацию Шарлот подписал так: «Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу».

На певца обрушилось множество негативных комментариев, после чего он их скрыл.

Шарлот не в первый раз заявляет о себе провокационным способом. Ранее певец опубликовал на личной странице пост с критикой руководства страны, заявив, что "таково его искусство".

Эдуард Шарлот Вконтакте Эдуарда Шарлота

Кто такой Эдуард Шарлот?

Исполнитель прославился благодаря песне «Щека на щеку» и вирусным роликам в TikTok. До этого он участвовал в шоу «Песни на ТНТ».

Также в январе 2023 года Шарлот заявил, что он якобы умер. Запись о смерти звезды TikTok появилась в его соцсетях. Через некоторое время певец объявился абсолютно невредимым.

Это один из его излюбленных розыгрышей. Год назад аналогичная запись - «R.I.P. 1998-2022» - уже появлялась в соцсетях Эдуарда. Тогда он пугал фанатов и семью сообщением о своей смерти.