Перекрытые дороги, аварии, задержание беглянки. Главные новости за 3 января

3 января в Алтайском крае было не спокойно - погода ухудшилась, ситуация на дорогах оставалась напряженная. Кроме того, стало известно о задержании пропавшей в декабре 2022 года экс-руководителя компании "Жилфонд" в Барнаула. Altapress.ru сделал подборку самых интересных новостей за этот день.

В Алтайском крае то открывали, то закрывали автомобильные дороги. Утром стало известно, что возобновлено движение по направлению Рубцовск-Змеиногорск. Проехать тут нельзя было всю ночь. Зато к вечеру 3 января та же участь постигла участок трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в районе дороги от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 — км 87).

Причиной ограничения движения стали сложные метеорологические условия в виде мокрого снега, гололеда, метели и усиления ветра до 18-23 м/с.

Из-за непогоды на дорогах увеличилось количество ДТП. Крупная авария произошло на участке в сторону Белокурихи. Очевидцы в социальных сетях пишут о десяти пострадавших машинах. Движение в этом направлении серьезно затруднено.

На трассе Барнаул-Бийск столкнулись еще три автомобиля.

Ранее сообщалось, что видимость на федеральной трассе в некоторых местах не превышает 10 метров. Несмотря на это, загруженность довольно серьезная. Люди массово едут на отдых в Белокуриху и Горный Алтай.

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег. Настасья Коваленко

Но мы писали и о хорошем. Например, о новой лыжной трассе, которая недавно появилась в Барнауле. Она подготовлена под коньковый и классический ход. Лыжная трасса Pulse находится прямо за спортивным магазином по адресу Солнечная поляна, 22.

Здесь имеется сервис для обслуживания лыжного инвентаря, раздевалка, где можно оставить вещи, а также место, где можно посидеть и спокойно перевести дух после тренировки. На трассе угощают бесплатным горячим чаем.

Подоспели новости и о первых младенцах, которые в 2024 году появились в крае. 1 января в барнаульском роддоме №2 на свет появились четыре мальчика и шесть девочек. Первым стал мальчик, которого назвали Савелий. Как сообщают "Вести Алтай", его мама приехала в Барнаул из Заринска прямо из-за праздничного стола.

Ребенок. Роды. Младенец. unsplash.com

Но главным событием стало задержание в Аргентине Людмилы Авдюхиной. В декабре 2022 года из офиса барнаульского "Жилфонда" пропали деньги клиентов, которые они хранили в индивидуальный ячейках на период заключения сделок. Речь может идти о более 100 млн рублей.

Коллеги заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск. Спустя больше года стало известно, что беглянка найдена в Аргентине. Ее поймали рядом с местом, где она жила. Кстати, в южноамериканской стране жительница Барнаула даже умудрилась инвестировать в недвижимость.

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