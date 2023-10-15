Пенсионерка из Барнаула вышла на одиночный пикет.

В Барнауле женщина вышла на одиночный пикет, так как на деньги, которые предлагают за квартиру, купить новое жилье - невозможно.

Пенсионерка живет в аварийном доме в Октябрьском районе. Сейчас жильцов активно расселяют, однако взять новую квартиру на компенсацию невозможно.



В последнее время цены на жилье сильно подскочили. Отмечается, что женщине предлагают сумму 2,4 млн рублей, что на 500 тыс. рублей меньше чем рыночная стоимость.

Октябрьский район считает, что этого достаточно и надежда с каждым судом все угасает.

На данный момент пенсионерку пытаются выселить в никуда и предлагают жить в спортзале местной школы. При этом дом дом уже несколько раз горел.

Ранее сообщалось, что хакасы разбили лагерь во дворе. Все дело в аварийном доме.