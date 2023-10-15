16 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Пенсионерка из Барнаула вышла на одиночный пикет

В Барнауле женщина вышла на одиночный пикет, так как на деньги, которые предлагают за квартиру, купить новое жилье - невозможно.

Пенсионерка из Барнаула вышла на одиночный пикет.
Пенсионерка из Барнаула вышла на одиночный пикет.
В КУРСЕ 22

Пенсионерка живет в аварийном доме в Октябрьском районе. Сейчас жильцов активно расселяют, однако взять новую квартиру на компенсацию невозможно.

В последнее время цены на жилье сильно подскочили. Отмечается, что женщине предлагают сумму 2,4 млн рублей, что на 500 тыс. рублей меньше чем рыночная стоимость.

Октябрьский район считает, что этого достаточно и надежда с каждым судом все угасает.

На данный момент пенсионерку пытаются выселить в никуда и предлагают жить в спортзале местной школы. При этом дом дом уже несколько раз горел.

Ранее сообщалось, что хакасы разбили лагерь во дворе. Все дело в аварийном доме.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость