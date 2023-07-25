Печки-лавочки, цветочки да бабочки. Как прошла первая выставка расписных скамеек на Шукшинском фестивале

Впервые на фестивале «Шукшинские дни на Алтае» работала площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки». Десять мастериц из трех сибирских городов в режиме реального времени превращали обычные деревянные лавки в произведения искусства. Корреспондент altapress.ru пообщался с ними и готов раскрыть секрет их мастерства.

Семейное дело

Площадка «Печки-Лавочки» работала в течение двух дней – со второй половины 21 июля по 22 июля. Все это время приглашенные мастерицы выводили аккуратные узоры в своих небольших палатках на хоккейной коробке в Сростках.

"Сегодня хорошо работать, солнце спряталось за тучи. А вот вчера было не продохнуть, ужарились, - признается Мария Пазилова, художница из Омской области. – Так что я даже рада мелкому дождику, хоть и приходится прятаться в палатке".

Мария изобразила на своей лавочке сюжет из рассказа Василия Шукшина «Сапожки». В нем простой мужик Сергей Духанин привез из города своей жене Клавдии очень дорогие сапоги. Подарок был просто замечательным – да вот только меньше на два размера. На скамейке Марии как раз изображен момент дарения этой незадачливой обуви.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

Помимо парочки на лавке изображены элементы урало-сибирской росписи, а именно желтые и голубые цветы. Мария научилась ей от мамы, Маргариты Пазиловой, которая преподает в их родном городе кружок народного творчества для детей. Вскоре Марии стало мало простых уроков, и она окончила колледж по специальности «Декоративно-прикладное искусство».

"Она уже более мастеровитая, чем я. Все-таки колледж закончила! Это я умения разбазариваю и занимаюсь всем сразу: и костюмы шью, и с детьми играю, и песни пою", - смеется Маргарита.

Мастерица пришла к росписи в 2012 году благодаря преподаванию. По ее словам, детям было скучно просто слушать про русский фольклор и народное искусство – необходимо было их чем-то заинтересовать. Поэтому мастерица стала преподносить знания через творчество. Вместе с детьми они делают поделки, рисуют, поют песни, шьют кукол и традиционные костюмы.

На фестивале Маргарита выбрала онежскую роспись. Ее мастерице подсказали выступавшие на «Шукшинских днях» девушки, исполняющие олонецкие песни. Главное отличие олонежской росписи – яркий голубой фон, на котором распускаются красные цветы.

Также Маргарита шьет рюкзаки, сумочки и украшения, которые расписывает вручную. Их она привезла на фестиваль на продажу. Если отгадать ее загадку, то можно было получить скидку 10%. Так рюкзачок в 600 рублей мне достался за 540 рублей.

В Алтайский край семья Пазиловых приезжает не в первый раз. Они часто бывают здесь в качестве туристов, а также приезжали с мастер-классами в Чарышский район.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

Мастерство от поколения к поколению

В соседних палатках работали мастерицы из Алтайского края. Среди них известный в крае народный мастер Тамара Наговицына.

Тамара Ефимовна признается, что изначально тоже собиралась изобразить на лавке сюжет из творчества Шукшина, например, калину красную. Но народные мотивы пересилили, и мастерица выбрала урало-сибирскую роспись.

"Это же лавочка, на которую садятся. Значит, должно быть что-то уютное", - объясняет она.

Наговицына работает с урало-сибирской росписью больше 40 лет. Ее волшебная кисть расписала не один декоративный самовар, матрешку и деревянную посуду. Кроме того она написала учебник, в котором подробно рассказывает об урало-сибирской росписи, начиная от истории и заканчивая практическими уроками.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

Неподалеку работала одна из учениц Тамары Наговицыной - Анна Гиндина. Много лет назад она окончила художественный вуз, в котором уроки росписи ей преподавала Тамара Ефимовна. Но в отличие от учителя Анна больше предпочитает реализм. Поэтому мастерица изобразила на своей лавке букет нежных гортензий в сочетании с миниатюрными эустомами.

Анна очень любит цветы, и в росписи она может запечатлеть их красоту на многие годы. Мастерица «сажает» розы и гортензии на часы, декоративные тарелки и шкатулки, а также пишет натюрморты. В сочетании с простыми красками мастерица использует строительную шпаклевку, чтобы создавать объемные цветы. Анна наносит тонкие лепестки мастихином, затем ждет, когда они подсохнут и раскрашивает.

Работы Анны Гиндиной пользуются большим спросом. Когда я подходила к ее палатке, на прилавке осталось всего трое часов и четыре картины.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Юлия Дильман Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Юлия Дильман

Память предков

Обучает искусству росписи и Ирина Кудрявцева из Солонешенского района. Она рассказывает ученикам о русских традициях и обучает народному творчеству в детской школе искусств. Вместе они расписывают шкатулки, плетут украшения из бисера и ездят на фестивали. Их работы Ирина привезла вместе с собой и предлагала гостям «Шукшинских дней» купить себе сувенир на память. А после покупки полученные деньги собиралась отдать «ученицам-волшебницам».

Ирина Кудрявцева,

Мастерица из Алтайского края: "Я считаю, что традиции и творчество нашего народа составляют основу человеческих знаний, которые необходимо передавать детям. Ведь время так неумолимо бежит вперед. Сменится всего два-три поколения, и возможно все уже утратят технику некогда известных мастеров, а вместе с ней позабудут традиции и историю наших предков».

Что именно изобразить на своей лавочке Ирине подсказал экспонат из их районного музея – деревянная дверь XIX века, расписанная в технике домовой и прялочной росписи. Сюжет рассказывает о цветущем древе жизни. По бокам от него изображены хранители рода - совы, которые несут здоровье и благополучие в дом.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

Кстати изображение дерева – распространенный сюжет в фольклоре разных народов мира. Его активно использовали в древние времена и в средних веках. История о мировом древе дошла и до наших дней в творчестве Татьяны Остапенко из Новосибирской области.

Татьяна по образованию историк и часто использует мотивы Средневековья в своих работах.

Татьяна Остапенко,

Мастерица из Новосибирской области: "Большое влияние на Русь оказало искусство Скандинавии и Византии. Веянье Средневековья заметно в русской росписи, например, Новгородской. Это можно увидеть в различных узорах, которые словно сплетаются в единые узелки».

При этом Татьяна просит не сравнивать свою работу со скандинавской мифологией, ведь во многом она опирается именно на творчество Древней Руси.

Раньше роспись по дереву была для мастерицы просто хобби, но теперь, по словам Татьяны, оно выросло в полноценную профессию.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

От сложного к простому

На площадке «Печки-лавочки» можно было встретить как сложные узоры, так и простые, по-своему домашние.

Так Ольга Косихинская изобразила на лавке волшебной красоты букет из полевых цветов и трав. Кажется, что до них можно дотронуться рукой, но, прикоснувшись, ощущаешь под пальцами только шероховатость дерева.

Ольга Николаевна не обучалась мастерству в кружках или вузе. Изначально она работала на заводе, пока в стране не произошел развал Советского союза. Завод закрыли, и Ольга Николаевна осталась без работы, наедине с самой собой.

Ольга Косихинская,

Мастерица из Новосибирской области: Сидела дома, начала ворошить домашнюю библиотеку. И вдруг мне на глаза попалась книга о росписи по дереву. Страница за страницей, книга за книгой – так и начала самостоятельно учиться росписи. А вот остался бы завод, и не знала бы, что у меня такой талант есть!»

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

На другом конце площадки работала народный мастер Алтайского края Елена Леонтьева. У Елены Юрьевны свой узнаваемый бренд по мотивам крестьянской росписи. Ее характерные черты: пастельные тона и простой узор, например, мелкий цветочек или птички. В таком же стиле мастерица раскрасила лавку.

Самый популярный товар у мастерицы – деревянная посуда. Это различные хлебницы, сахарницы, баночки и тарелки. Деревянные заготовки Елена Юрьевна заказывает у других мастеров. Их она находит повсюду, даже на Шукшинском фестивале. За время нашего разговора она успела договориться о сотрудничестве с девушкой, чей муж занимается резьбой по дереву.

Домовой росписью Елена Юрьевна интересовалась еще с детства. Это и не удивительно, ведь ее предками были старообрядцами, кержаками, которые пришли на Алтай в XVIII веке и поселились в Чарышском районе.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

Все расписанные лавочки станут частью культуры Сросток и будут представлены на новых выставках, включая следующий Шукшинский фестиваль.