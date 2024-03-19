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Жизнь

Паводок, ненужная гречиха и гибель баскетболиста. Что произошло в Алтайском крае 19 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ МЧС в Алтайском крае уже готовится к весеннему половодью. Там рассказали, когда в регионе ожидается паводок и насколько он будет опасен в этом году.

◆ Алтайским сельхозпроизводителям, вероятнее всего, придется сократить площади под гречихой — популярная культура, которую на волне высоких цен называли чуть ли не королевой полей, перестала таковой быть.

◆ В Бийске будут судить владельца кафе, в котором 28 человек отравились шаурмой.

◆ Жительнице Барнаула после угроз «конфликтного клиента» изуродовали автомобиль — днем, под камерами и при свидетелях. Тем не менее, преступник все еще не найден.

◆ В Алтайском госуниверситете открылась первая в крае VR-лаборатория.

◆ В Красноярске обнаружили тело пропавшего барнаульского баскетболиста Антона Петухова.

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