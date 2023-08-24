Стало известно, когда для барнаульцев может открыться парк "Центральный"

Ранее сообщалось, что парк "Центральный" временно закрыли для посетителей до конца текущего года.
Напомним, что на благоустройство парка выделили 100 млн рублей.
Паршков уточнил, что в настоящее время работы выполнены примерно на 85%.
На пресс - конференции председатель комитета по культуре в Барнауле Валерий Паршков сказал, что парк может открыться уже в сентябре.
Ранее сообщалось, что парк "Центральный" временно закрыли для посетителей до конца текущего года.
Напомним, что на благоустройство парка выделили 100 млн рублей.
Паршков уточнил, что в настоящее время работы выполнены примерно на 85%.
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