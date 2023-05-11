Парад звезд. Кто из известных артистов посетит Алтайский край летом 2023 года

Звезды кино и шоубизнеса посетят летние мероприятия в Алтайском крае в 2023 году. Кто и когда прилетит в краевую столицу, рассказала министр культуры Елена Безрукова в ходе интернет-форума 10 мая.

Дмитрий Губерниев и Николай Диденко

Первыми гостями Барнаула станут популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и известный оперный певец Николай Диденко.

Диденко будет руководителем уникального федерального благотворительного проекта «Белый пароход». Региональный организатор — Алтайское отделение Российского детского фонда.

29 мая в край съедутся 90 юных исполнителей со всех уголков России. Среди них — дети с ограниченными возможностями.

1 июня сводный хор участников выступит в краевой филармонии в Барнауле, а на следующий день в Бийском Городском Дворце культуры.

Ведущим концертов станет Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев. Социальные сети Дмитрия Губерниева

Екатерина Рождественская

На литературный фестиваль Роберта Рождественского приедет дочь поэта Екатерина вместе с сыном и внучкой.

Фестиваль пройдет 23 и 24 июня. Екатерина Робертовна представит документальный фильм об отце на площадках кинотеатра "Мир" в Барнауле и районного Дома культуры в Косихе.

Также фестиваль посетят певица, автор песен и композитор Мариам Мирабова и певец из Белоруссии, победитель второго сезона проекта "Голос" Сергей Волчков. А также "Квартет ПРО". Они выступят на праздничном концерте фестиваля.

Приедут в Алтайский край председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова, прозаик Андрей Тимофеев, поэт Игорь Панин, прозаик Мария Семенова и другие.

Екатерина Рождественская Wikimedia.Commons

Екатерина Шукшина и Ольга Прокофьева

Министр сообщает, что в 2023 году на фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" впервые приедет старшая дочь Василия Шукшина – Екатерина.

Фестиваль пройдет с 18 по 22 июля. Праздничная программа уже сформирована, в нее вошло более 50 мероприятий.

Также мероприятие посетит специальный гость из столицы - заслуженная артистка России Ольга Прокофьева. Российскому зрителю она известна по роли Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня". С ней запланирована отдельная творческая встреча.