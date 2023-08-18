20 августа
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Жизнь

Озверевшие кабаны бросились ворочать 100-килограммовые булыжники и попали на видео

Сцену из жизни кабанов во Всеволожском районе Ленобласти сняла видеоловушка биолога Павла Глазкова.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

У диких свиней не случайно спортивная фигура — ведь вся их жизнь сопряжена с постоянными физическими нагрузками. В природе им приходится выживать. Одна из основных задач — пропитание.

Сильная шейная мускулатура и подвижный жилистый пятачок позволяют кабанам в поисках пищи переворачивать камни весом до 100 кг, рассказал на своем канале "Каждой твари по паре" биолог.

Между тем кабаны чувствуют себя великолепно не только на территории области, но и в культурной столице, указывает "Фонтанка". Ранее на видео сняли стадо мохнатых кабанов, которые гурьбой неслись по снегу. Кабаны неслись целеустремленно, иногда останавливаясь — услышав звук дрона.

Также стая голодных кабанов забрела в российский город. Известен случай, дикие кабаны напали на популярную певицу и уволокли в лес ее телефон. И кабан укусил полицейского в жилом районе Гонконга.

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