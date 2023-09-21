22 сентября
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Жизнь

Отопительный сезон начался в Барнауле 21 сентября

В Барнауле 21 сентября официально стартовал отопительный сезон, сообщили в пресс-центре городской администрации. Сегодня же в мэрии состоялось совещание по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов, которое провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Совещание Администрации города Барнаула по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов.
Совещание Администрации города Барнаула по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Замглавы администрации напомнил, что в соответствии с постановлением мэрии с 21 сентября все потребители могут получать тепло - как социальные объекты, так и многоквартирные жилые дома. Также Сергей Татьянин отметил, что запуск тепла осуществляется по заявкам.

Согласно информации комитета по энергоресурсам и газификации, по состоянию на вечер 20 сентября, заполнены внутридомовые системы теплоснабжения в 2538 домах, во всех учреждениях образованиях, 125 учреждениях здравоохранения.

В "Барнаульскую теплосетевую компанию" поданы заявки на подключение тепла 322 зданий социальных объектов.

Директор филиала АО "Барнаульская генерация" — "Барнаульская теплосетевая компания" Александр Гросс доложил о завершении ремонтных работ на сетях теплоснабжения и готовности к подаче тепла.

По его словам, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 готовы к началу отопительного периода, запасы угля превышают нормативный в пять раз, также к работе готовы 32 котельных.

Компания приступила к подаче тепла в приоритетном порядке в социальные объекты, заявок на подключение жилых домов пока не поступало. В настоящее время в работе находится шесть участков теплосетей, которые не влияют на подачу тепла потребителям. Работу на участке по ул. В. Кащеевой, 19 планируем завершить в выходные, три участка: на ул. Брестской, Молодежной и Павловском тракте, 80 – до конца сентября, два участка: на ул. Попова, 142 и на пересечении улиц Попова/Взлетная — в первой половине октября, — отметил Александр Гросс.

Он добавил, что все работы по восстановлению благоустройства после ремонта сетей планируется завершить в текущем году.

О подготовке жилого фонда Барнаула к зиме доложили заместитель председателя комитета — главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов, а также представители районных администраций.

В настоящее время акты готовности к отопительному сезону получили почти 90% многоквартирных домов.

Сергей Татьянин дал поручение представителям районных администраций и руководителям профильных комитетов города держать на особом контроле запуск тепла в социальных объектах и жилых домах.

К выходным ожидается снижение температуры воздуха, дожди, поэтому возможно будет увеличено количество заявок на запуск тепла, как в объектах образования и здравоохранения, так и жилом фонде. Необходимо держать на контроле подачу тепла в стационары с круглосуточным пребыванием пациентов, детские сады и другие социальные учреждения. Администрациям районов совместно с УК и ТСЖ необходимо организовать работу в выходные дни, чтобы оперативно подключать жилые дома, если поступят заявки от жителей, — отметил заместитель главы городской администрации.



Напомним, для подключения жилых домов к теплу необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Именно туда нужно обратиться, если тепло так и не дошло до квартиры.

Для решения вопросов с запуском отопления можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25,
  • или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.

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