Отморозко. Пять ледяных рецептов вкусного мороженого для аномальной жары

Ежегодно 24 января отмечают Международный день эскимо. Этот день принято считать днем рождения мороженого на палочке, потому что кондитер Христиан Нельсон придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого в 1919 году. Он назвал его «Eskimo Pie».