Отменили выпускной бал в Кремлевском дворце. Заявление и реакция

Выяснилось, что это не так. По сообщению пресс-центра Государственного Кремлевского дворца, традиционный бал выпускников отменили вообще.

Все школы-участники Всероссийского выпускного индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, говорится в заявлении представителей дворца.

Как правило, на бал в Кремль приглашают медалистов и победителей олимпиад из разных городов России.

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"То есть, выпускники, которые приехали со всей страны именно на этот бал, в итоге остались совсем без празднования? На свои, местные они же тоже опоздали, все по стране практически в один день проходило. Оставили людей без праздника, который бывает раз в жизни.

Питер целые "Алые паруса" провел, на площади, на набережной, а тут в помещении отменили. Обидно и несправедливо", "С коллективом два месяца готовилась к этому празднику, мы два танца должны были танцевать, приходилось по три часа каждый день заниматься (мы должны были выступать в начале). Я не понимаю, почему в парке Горького перенесли, а тут отменили. С «Алыми парусами» тоже самое. Бедные выпускники… Всем обидно, даже нам"