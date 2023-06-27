Отменили выпускной бал в Кремлевском дворце. Заявление и реакция

Выяснилось, что это не так. По сообщению пресс-центра Государственного Кремлевского дворца, традиционный бал выпускников отменили вообще.
Все школы-участники Всероссийского выпускного индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, говорится в заявлении представителей дворца.
Как правило, на бал в Кремль приглашают медалистов и победителей олимпиад из разных городов России.
Реакция
Подписчики этой страницы во ВКонтакте прокомментировали сообщение:
"То есть, выпускники, которые приехали со всей страны именно на этот бал, в итоге остались совсем без празднования? На свои, местные они же тоже опоздали, все по стране практически в один день проходило. Оставили людей без праздника, который бывает раз в жизни.
Питер целые "Алые паруса" провел, на площади, на набережной, а тут в помещении отменили. Обидно и несправедливо", "С коллективом два месяца готовилась к этому празднику, мы два танца должны были танцевать, приходилось по три часа каждый день заниматься (мы должны были выступать в начале). Я не понимаю, почему в парке Горького перенесли, а тут отменили. С «Алыми парусами» тоже самое. Бедные выпускники… Всем обидно, даже нам"
Другой комментарий:
"КТО не вы вводили, но все другие площадки перенесли мероприятия. Все, кроме вас".
Напомним, общественные мероприятия в Москве и ряде регионов отменили 24 июня из-за введения режима контр-террористической операции (КТО).
Ранее президент РФ Владимир Путин посещал Кремлевский дворец и поздравлял выпускников с окончанием школы и желал им успехов.
Между тем президент РФ Владимир Путин выступил с обращением впервые после вооруженного мятежа.
Что произошло
Ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ. Министерство обороны назвало его слова провокацией.
Федеральная служба безопасности назвала его действия провокацией и возбудила уголовное дело.
Генпрокуратура уточнила, что дело возбудили по статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Национальный антитеррористический комитет потребовал немедленно прекратить противоправные действия. Владимир Путин выступил с пятиминутным обращением к нации.
Вечером 24 июня стало известно, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Примерно в 00:40 бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать Ростов-на-Дону и другие области.
Мятеж закончился.